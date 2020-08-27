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16:29 (мск), источник: ТАСС

В «Енисее» заявили о законности увольнения работавшего в коронавирусной бригаде массажиста

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Работавший в коронавирусной бригаде массажист футбольного клуба «Енисей» Нуретдин Аскеров был уволен с занимаемой должности на законных основаниях. Об этом сообщила начальник отдела правовой и кадровой работы красноярского клуба Елена Дементьева, комментарий которой приводит пресс-служба «Енисея».

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26 августа Telegram-канал Baza сообщил о том, что руководство «Енисея» уволило Аскерова за прогулы, несмотря на то, что он в это время работал в коронавирусной бригаде. Массажист утверждал, что с марта входит в специализированную бригаду скорой помощи и не мог ходить на работу в футбольный клуб. Он мотивировал такое решение тем, что работал в красной зоне, из-за чего ему было запрещено совмещать работу из-за угрозы распространения коронавируса.

«В марте-апреле были нерабочие дни, там вопросов нет, — сказала Дементьева. — Далее тренировки не были разрешены, поэтому вся команда и сотрудники были направлены в ежегодный оплачиваемый отпуск — все это было согласовано. Потом была процедура удаленной работы, с 15 июня, когда внесли изменения в указ губернатора Красноярского края, разрешили тренировки профессиональным клубам; соответственно, вся команда с 15 июня приступила к тренировкам, за исключением Нуретдина Аскерова».

«Он не появился на работе, с ним созванивались, он пояснял, что работает в бригаде, — продолжила Дементьева. — Обстановка была накаленная — пошли на контакт, он работал, прошел месяц, с 11 июля до сих пор он не появляется на работе. Мы — бюджетное учреждение, есть табель учета рабочего времени, там можно ставить явки или неявки. Если неявки, это должно быть обосновано, нужна уважительная причина, больничный, а если неуважительная — это прогул, он должен оформляться с юридической точки зрения; Нуретдин пояснил, что он работает в специализированной бригаде, а не в красной зоне — ему было предложено оформить или ежегодный оплачиваемый отпуск, или отпуск за свой счет».

По словам представителя «Енисея», Аскеров отказался от предложенных вариантов. «Дальше мы были вынуждены составлять акты об отсутствии на рабочем месте, на основании актов назначена комиссия, проведено служебное расследование, в его рамках запрошено объяснение. Работником предоставлена справка из скорой помощи, где говорится, что он работает в специализированной бригаде, но в этой справке не говорится, что установлен запрет на работу по совместительству. В беседе с начальником отдела кадров скорой помощи даны пояснения о том, что никаких приказов о запрете не было подписано, все другие их совместители по собственному желанию в других организациях написали заявления на отпуска», — отметила начальник отдела правовой и кадровой работы красноярского клуба.

«Нуретдин Аскеров этого не сделал, соответственно, у нас никаких других вариантов нет — мы закрыли служебное расследование и сделали выговор, не стали сразу увольнять, хотя за прогул можно уволить с первого раза. Прогулом считается отсутствие на работе в течение трех часов. Человек отсутствовал месяц», — добавила Дементьева.

Увольнение массажиста признано законным

На вопрос о том, почему Аскеров не был уволен сразу, Дементьева сказала, что в клубе решили поступить по-человечески. «Он выполняет важную миссию, работает в бригаде, команда приступила к работе с 1 августа, она остро нуждалась в массажисте. Было предложено взять отпуск, чтобы мы могли на время взять человека на его ставку, на что получили отказ. В соответствии с трудовым кодексом проведено служебное расследование, применено взыскание — увольнение», — продолжила она.

«Он считает, что совершил прогулы по уважительной причине, но это лишь мнение человека. Если мы говорим с точки зрения закона, эта причина не является уважительной. Нам даны разъяснения с его места работы начальником отдела кадров и от Министерства здравоохранения Красноярского края, мы консультировались и показывали документы в трудовую инспекцию. Процедура привлечения к дисциплинарной ответственности вопросов не вызвала, увольнение признано законным, документы оформлены в соответствии с ТК», — резюмировала Дементьева.

Выступающий в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги «Енисей» в пяти турах набрал 10 очков, команда располагается на шестой строчке в турнирной таблице, отставая от идущего первым «Спартака-2» на три очка. В шестом туре красноярцы 30 августа дома встретятся с самарскими «Крыльями Советов».

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