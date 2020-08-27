«Спартак-2» впервые проиграл в сезоне ФНЛ, уступив в перенесенном матче «Краснодару-2»

Источник: РИА "Новости"

У победителей голы забили Никита Сергеев (58-я минута) и Эдуард Сперцян (80). В составе красно-белых отличился с пенальти Виталий Дьяков (69). Обе команды завершали встречу вдесятером: на 26-й минуте второе предупреждение получил полузащитник краснодарцев Арутюн Григорян, на 90-й минуте также за вторую желтую карточку поле покинул Дьяков.

Встреча должна была пройти в среду на стадионе академии «Спартак» имени Федора Черенкова в Москве. Ее перенесли на четверг из-за непригодности поля после дождя.