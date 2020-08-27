«Спартак-2» впервые проиграл в сезоне ФНЛ, уступив в перенесенном матче «Краснодару-2»

У победителей голы забили Никита Сергеев (58-я минута) и Эдуард Сперцян (80). В составе красно-белых отличился с пенальти Виталий Дьяков (69). Обе команды завершали встречу вдесятером: на 26-й минуте второе предупреждение получил полузащитник краснодарцев Арутюн Григорян, на 90-й минуте также за вторую желтую карточку поле покинул Дьяков.
Встреча должна была пройти в среду на стадионе академии «Спартак» имени Федора Черенкова в Москве. Ее перенесли на четверг из-за непригодности поля после дождя.
«Спартак-2» потерпел первое поражение в текущем розыгрыше ФНЛ, но с 13 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице. Краснодарцы набрали 7 баллов и идут на 12-м месте. В следующем туре красно-белые 5 сентября сыграют на выезде с брянским «Динамо», «Краснодар-2» в тот же день примет калининградскую «Балтику».