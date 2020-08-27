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19:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игнашевич: Я допускаю ошибки, но ошибаются и Гвардиола, и Моуринью

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Сергей Астахов. Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич сказал, что не снимает с себя ответственности за результат и качество футбола, но ошибаются даже известные на весь мир специалисты.

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Источник: РИА "Новости"

После пяти туров первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Торпедо» набрало 6 очков и занимает 15-е место. В среду команда завершила выступление в Кубке России на стадии 1/64 финала.

«Вчера последние минуты сил ни у кого не было, возможно, поэтому была такая авантюра. Могли забить, могли пропустить гол. Нам надо улучшить игру в атаке, мы забиваем мало. Есть проблема роста. Только три футболиста, игравшие в 2019 году, выходят в стартовом составе. “Торпедо” — клуб с большой историей и амбициями, и результат нужен здесь и сейчас», — сказал Игнашевич, общаясь с болельщиками по видеоконференции.

«С себя ответственности не снимаю. Бывает, что я ошибаюсь. Ошибаются и (Хосеп) Гвардиола, и (Жозе) Моуринью. Придет вместо меня (Андрей) Талалаев, (Александр) Бородюк, (Станислав) Черчесов, Виктор Ганчаренко, еще кто-то, и тоже будут ошибаться», — добавил он.

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