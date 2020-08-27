Игнашевич: Я допускаю ошибки, но ошибаются и Гвардиола, и Моуринью

«Вчера последние минуты сил ни у кого не было, возможно, поэтому была такая авантюра. Могли забить, могли пропустить гол. Нам надо улучшить игру в атаке, мы забиваем мало. Есть проблема роста. Только три футболиста, игравшие в 2019 году, выходят в стартовом составе. “Торпедо” — клуб с большой историей и амбициями, и результат нужен здесь и сейчас», — сказал Игнашевич, общаясь с болельщиками по видеоконференции.