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22:06 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист подписал контракт с российским клубом

Полузащитник молодежной сборной Казахстана Рамазан Оразов стал игроком российской «Чайки», сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram.

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По его информации, Оразов сегодня, 27 августа, подписал контракт с клубом, который выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) — это второй уровень чемпионата после премьер-лиги. После пяти туров «Чайка», представляющая село Песчанокопское в Ростовской области, занимает 16-е место из 22 команд. Владеет клубом бизнесмен Андрей Чайка.

С этого года в чемпионате России казахстанцы не считаются легионерами. До Оразова в ФНЛ перебрался другой полузащитник молодежной сборной — Арман Кенесов, ставший игроком «СКА-Хабаровск».

В марте Оразов покинул «Кайрат», в котором проделал путь от академии до главной команды, и перешел в латвийский «Даугавпилс». Долгое время игрок не мог покинуть Казахстан из-за ситуации с коронавирусом и в итоге дебютировал за клуб 7 августа, успев провести три матча.

В начале июля «Кайрат» сообщил о поданном в ФИФА иске на «Даугавпилс» и потребовал компенсацию за Оразова. В латвийском клубе же уверены, что переход состоялся по всем правилам.

22-летний Оразов находился в системе «Кайрата» с 2012 года. В КПЛ он дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 хавбек провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.

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