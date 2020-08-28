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18:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Марцел Личка назначен главным тренером «Оренбурга»

Чешский специалист Марцел Личка назначен новым главным тренером «Оренбурга», сообщается на официальном сайте уральского футбольного клуба ФНЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Сроки контракта 43-летнего специалиста не уточняются. Во главе команды он сменил Ильшата Айткулова, ранее исполнявшего обязанности главного тренера, а теперь вошедшего в тренерский штаб Лички.

Ранее Личка возглавлял брестское «Динамо» и стал с командой чемпионом Белоруссии в 2019 году, а также завоевал Суперкубок страны.

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