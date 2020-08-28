Марцел Личка назначен главным тренером «Оренбурга»
Чешский специалист Марцел Личка назначен новым главным тренером «Оренбурга», сообщается на официальном сайте уральского футбольного клуба ФНЛ.
Чешский специалист Марцел Личка назначен новым главным тренером «Оренбурга», сообщается на официальном сайте уральского футбольного клуба ФНЛ.
Сроки контракта 43-летнего специалиста не уточняются. Во главе команды он сменил Ильшата Айткулова, ранее исполнявшего обязанности главного тренера, а теперь вошедшего в тренерский штаб Лички.
Ранее Личка возглавлял брестское «Динамо» и стал с командой чемпионом Белоруссии в 2019 году, а также завоевал Суперкубок страны.