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13:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Казахстанский тренд». Российский клуб представил в качестве нового игрока воспитанника «Кайрата» и назвал его номер

Футбольный клуб «Чайка» подписал двухлетний контракт с полузащитником молодежной сборной Казахстана Рамазаном Оразовым, сообщает пресс-служба клуба.

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В новой команде он будет выступать под номером 19. Интересно, что ранее аналогичный номер в московском ЦСКА выбрал другой казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов.

22-летний Оразов является воспитанником алматинского «Кайрата», в составе которого выиграл Кубок Казахстана в 2018 году, а также серебряные медали чемпионата Казахстана в последних двух сезонах: 2018, 2019.

За свою карьеру полузащитник отметился двумя голами. Оба из них были забиты в еврокубках: тбилисскому «Динамо» — в юношеской лиге УЕФА в 2016-м и боснийскому клубу «Широки Бриег» — в ответном матче первого раунда квалификации Лиги Европы в 2019-м.

Последние полгода Оразов провел в латвийском клубе «Даугавпилс».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Чайка» выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). После пяти игр с пятью очками занимает 16-е место из 22. Ближайший матч в чемпионате проведет на своем поле с «Факелом» 31 августа.

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