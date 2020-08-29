«Казахстанский тренд». Российский клуб представил в качестве нового игрока воспитанника «Кайрата» и назвал его номер

В новой команде он будет выступать под номером 19. Интересно, что ранее аналогичный номер в московском ЦСКА выбрал другой казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов.

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22-летний Оразов является воспитанником алматинского «Кайрата», в составе которого выиграл Кубок Казахстана в 2018 году, а также серебряные медали чемпионата Казахстана в последних двух сезонах: 2018, 2019.

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За свою карьеру полузащитник отметился двумя голами. Оба из них были забиты в еврокубках: тбилисскому «Динамо» — в юношеской лиге УЕФА в 2016-м и боснийскому клубу «Широки Бриег» — в ответном матче первого раунда квалификации Лиги Европы в 2019-м.