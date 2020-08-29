«С Аршавиным я тренировался». Воспитанник «Кайрата» дал первое интервью после перехода в российский клуб

«Я очень рад присоединиться к команде. Хотел бы выразить благодарность тренерскому штабу за оказанное доверие и приглашение в клуб. От себя хочу добавить, что буду выкладываться по полной и стараться приносить пользу клубу. Хочу передать болельщикам “Чайки” — приходите и болейте за нас. В прошлом году я играл против “Чайки”. Это была моя первая игра за “Кайрат”. Товарищеская, но я вышел в основном составе. Для меня это особенная игра. Встреча запомнилась тем, что “Чайка” хорошо владеет мячом, есть определенная манера игры и свой стиль. Надеюсь, я быстро вольюсь в коллектив. Об интересе со стороны “Чайки” узнал, когда находился в “Даугавпилсе”. После игры с “Ригой” мне позвонил агент и я, конечно, обрадовался, что предоставился такой большой шанс проявить себя в ФНЛ. У “Чайки” и “Кайрата” схожие идеи, в плане создания академии и своего имиджа. Преимущество — они выращивают своих воспитанников и продают потом их в большие клубы, делают себе имя. С Аршавиным в “Кайрате” мне не удалось провести много времени. В 2018 году я играл за “Кайрат” в кубке, где мы играли чисто казахстанским составом, а Аршавин с нами не играл. Я с ним тренировался, но так близко не общался и особых его шуток не помню. Больше он общался с Эсеолой и парнями постарше. Надеюсь, после моего перехода много казахстанцев будут болеть за “Чайку”», — сказал Оразов.