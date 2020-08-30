«СКА-Хабаровск» победил «Шинник» в матче первенства ФНЛ

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Дмитрий Барков (16-я минута) и Константин Базелюк (90), у проигравших отличился Сергей Самодин (77). Полузащитник «СКА-Хабаровска» Владислав Камилов не реализовал пенальти на 22-й минуте, на 78-й с поля был удален хавбек гостей Вячеслав Зинков.