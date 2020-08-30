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13:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«СКА-Хабаровск» победил «Шинник» в матче первенства ФНЛ

«СКА-Хабаровск» нанес поражение ярославскому «Шиннику» в матче шестого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Дмитрий Барков (16-я минута) и Константин Базелюк (90), у проигравших отличился Сергей Самодин (77). Полузащитник «СКА-Хабаровска» Владислав Камилов не реализовал пенальти на 22-й минуте, на 78-й с поля был удален хавбек гостей Вячеслав Зинков.

«СКА-Хабаровск» набрал 12 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, «Шинник» (4) располагается на 19-й строчке.

СКА-Хабаровск
2:1
Первый тайм: 1:0
Шинник
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