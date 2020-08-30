Дубль Галимова помог «Енисею» обыграть «Крылья Советов» в матче ФНЛ

Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась со счетом 3:1. У хозяев голы забили Александр Галимов (6-я и 36-я минуты) и Анзор Саная (29), у проигравших отличился Антон Зиньковский (78). У самарцев на 71-й минуте был удален Максим Карпов.