Дубль Галимова помог «Енисею» обыграть «Крылья Советов» в матче ФНЛ
Красноярский «Енисей» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче шестого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Красноярский «Енисей» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче шестого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась со счетом 3:1. У хозяев голы забили Александр Галимов (6-я и 36-я минуты) и Анзор Саная (29), у проигравших отличился Антон Зиньковский (78). У самарцев на 71-й минуте был удален Максим Карпов.
В другом матче томская «Томь» дома сыграла вничью с нижнекамским «Нефтехимиком» — 0:0.