«Торпедо» разгромило «Велес» в матче чемпионата ФНЛ

В ходе сезона болельщики «Торпедо» не раз призывали главного тренера Сергея Игнашевича уйти в отставку. После поражения в 1/64 финала Бетсити — Кубка России от «Шинника» спортивный директор черно-белых Максим Ляпин заявил, что клуб полностью доверяет специалисту.

Эта победа стала для «Торпедо» второй в текущем чемпионате, клуб набрал девять очков и идет 10-м в турнирной таблице ФНЛ, «Велес» с 11 очками занимает восьмое место. В следующем туре «Торпедо» сыграет 5 сентября в гостях со «СКА-Хабаровск», «Велес» в тот же день на выезде встретится с тольяттинским «Акроном».