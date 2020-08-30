«Торпедо» разгромило «Велес» в матче чемпионата ФНЛ
ТАСС, 30 августа. Московское «Торпедо» победило на выезде столичный «Велес» со счетом 5:0 в матче шестого тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
ТАСС, 30 августа. Московское «Торпедо» победило на выезде столичный «Велес» со счетом 5:0 в матче шестого тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Голами отметились Руслан Магаль (10-я минута, с пенальти), Игорь Лебеденко (20, с пенальти), Илья Берковский (28), Астемир Гордюшенко (68) и Владислав Адаев (86). На 19-й минуте был удален защитник «Велеса» Ирвинг
В ходе сезона болельщики «Торпедо» не раз призывали главного тренера Сергея Игнашевича уйти в отставку. После поражения в 1/64 финала Бетсити — Кубка России от «Шинника» спортивный директор
Эта победа стала для «Торпедо» второй в текущем чемпионате, клуб набрал девять очков и идет 10-м в турнирной таблице ФНЛ, «Велес» с 11 очками занимает восьмое место. В следующем туре «Торпедо» сыграет 5 сентября в гостях со «СКА-Хабаровск», «Велес» в тот же день на выезде встретится с тольяттинским «Акроном».