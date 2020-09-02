Комбаров рассказал об интересе со стороны «Баварии»
Игрок самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров заявил, что мюнхенская «Бавария» рассматривала его трансфер в 2012−13 годах.
Игрок самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров заявил, что мюнхенская «Бавария» рассматривала его трансфер в 2012−13 годах.
По словам футболиста, его агенту поступали предложения из европейских клубов.
«Мы рассматривали их, но выбор всегда останавливался на “Спартаке”. Насколько я знаю, просматривала даже “Бавария”, итальянские
В своей спортивной карьере Дмитрий Комбаров выступал за московские «Динамо» и «Спартак», а с 2019 года играет за самарские «Крылья Советов».