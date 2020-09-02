Комбаров рассказал об интересе со стороны «Баварии»

«Мы рассматривали их, но выбор всегда останавливался на “Спартаке”. Насколько я знаю, просматривала даже “Бавария”, итальянские какие-то клубы. Но мне лично не звонили. Все через агента. Это было в 2012—2013 годах», — заявил Комбаров в интервью YoyTube-каналу oSporte TV.