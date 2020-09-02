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15:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Комбаров рассказал об интересе со стороны «Баварии»

Игрок самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров заявил, что мюнхенская «Бавария» рассматривала его трансфер в 2012−13 годах.

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Источник: Спорт РИА Новости

По словам футболиста, его агенту поступали предложения из европейских клубов.

«Мы рассматривали их, но выбор всегда останавливался на “Спартаке”. Насколько я знаю, просматривала даже “Бавария”, итальянские какие-то клубы. Но мне лично не звонили. Все через агента. Это было в 2012—2013 годах», — заявил Комбаров в интервью YoyTube-каналу oSporte TV.

В своей спортивной карьере Дмитрий Комбаров выступал за московские «Динамо» и «Спартак», а с 2019 года играет за самарские «Крылья Советов».

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