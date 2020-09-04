«Был разговор по нему с Балтиевым и Шпилевским». Тренер российского клуба — о трансфере казахстанца

«На Рамазана мне посоветовал обратить внимание наш селекционный отдел, они смотрели игрока и посчитали, что это футболист, способный усилить нашу игру. Мне он также показался достаточно креативным игроком, хорошо работает с мячом, плюс молодой, с потенциалом для прогресса. Конечно, я еще разговаривал по нему с главным тренером “Кайрата” Алексеем Шпилевским и со своим хорошим знакомым Русланом Балтиевым, с которым мы вместе играли в России. Они высоко его оценили. По поводу того, что Рамазан — не легионер в России. Конечно, это имеет значение, но для меня главное, что мы говорим на одном языке и футболист слышит тренера. Но в плане легионеров, у нас их нет в команде, хотя мы готовы рассмотреть таких игроков. Амбиции “Чайки” на сезон? У нас президент — максималист, поэтому мы хотим соответствовать своему руководителю. Но глобальных задач по выходу в премьер-лигу на этот год перед нами нет. Мы формируем новую команду, большое количество игроков ушло и наоборот пришли новые, поэтому сейчас глупо говорить о выходе в РПЛ. Сейчас мы строим команду с прицелом на будущие пять лет», — отметил Адиев.