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13:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Был разговор по нему с Балтиевым и Шпилевским». Тренер российского клуба — о трансфере казахстанца

Главный тренер российского футбольного клуба «Чайка» Магомед Адиев рассказал корреспонденту Vesti.kz, кто ему посоветовал подписать казахстанского полузащитника Рамазана Оразова и готова ли его команда к выходу в РПЛ.

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«На Рамазана мне посоветовал обратить внимание наш селекционный отдел, они смотрели игрока и посчитали, что это футболист, способный усилить нашу игру. Мне он также показался достаточно креативным игроком, хорошо работает с мячом, плюс молодой, с потенциалом для прогресса. Конечно, я еще разговаривал по нему с главным тренером “Кайрата” Алексеем Шпилевским и со своим хорошим знакомым Русланом Балтиевым, с которым мы вместе играли в России. Они высоко его оценили. По поводу того, что Рамазан — не легионер в России. Конечно, это имеет значение, но для меня главное, что мы говорим на одном языке и футболист слышит тренера. Но в плане легионеров, у нас их нет в команде, хотя мы готовы рассмотреть таких игроков. Амбиции “Чайки” на сезон? У нас президент — максималист, поэтому мы хотим соответствовать своему руководителю. Но глобальных задач по выходу в премьер-лигу на этот год перед нами нет. Мы формируем новую команду, большое количество игроков ушло и наоборот пришли новые, поэтому сейчас глупо говорить о выходе в РПЛ. Сейчас мы строим команду с прицелом на будущие пять лет», — отметил Адиев.

Оразов подписал контракт с российским клубом на два года с возможностью продления еще на один сезон. «Чайка» выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) — это второй уровень чемпионата после премьер-лиги. После шести туров команда занимает 11-е место из 22.

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