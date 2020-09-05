«Торпедо» обыграло «СКА-Хабаровск» в матче ФНЛ, забив два гола на последних минутах

В составе хозяев забитыми мячами отметились Данила Прошляков (53-я минута), Игорь Лебеденко (83, с пенальти), Константин Кертанов (90) и Владислав Адаев (90+3), у проигравших дубль на счету Дмитрия Баркова (2, 30).
Московский клуб продлил беспроигрышную серию до шести матчей, в турнирной таблице команда располагается на седьмом месте, набрав 12 очков. «СКА-Хабаровск» прервал серию из трех побед и располагается на шестой строчке, имея в активе также 12 очков.
В восьмом туре «СКА-Хабаровск» 9 сентября примет на своем поле тольяттинский «Акрон», «Торпедо» в этот же день в гостях встретится с «Чайкой» из Ростовской области.