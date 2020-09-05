«Торпедо» обыграло «СКА-Хабаровск» в матче ФНЛ, забив два гола на последних минутах

В составе хозяев забитыми мячами отметились Данила Прошляков (53-я минута), Игорь Лебеденко (83, с пенальти), Константин Кертанов (90) и Владислав Адаев (90+3), у проигравших дубль на счету Дмитрия Баркова (2, 30).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1923271f1cf60a692a25" data-vnd="1923271f1cf60a692a25" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1923271f1cf60a692a25" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Московский клуб продлил беспроигрышную серию до шести матчей, в турнирной таблице команда располагается на седьмом месте, набрав 12 очков. «СКА-Хабаровск» прервал серию из трех побед и располагается на шестой строчке, имея в активе также 12 очков.