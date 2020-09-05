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12:09 (мск), источник: ТАСС

«Торпедо» обыграло «СКА-Хабаровск» в матче ФНЛ, забив два гола на последних минутах

ТАСС, 5 сентября. Московское «Торпедо» на выезде обыграло «СКА-Хабаровск» в матче седьмого тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2.

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В составе хозяев забитыми мячами отметились Данила Прошляков (53-я минута), Игорь Лебеденко (83, с пенальти), Константин Кертанов (90) и Владислав Адаев (90+3), у проигравших дубль на счету Дмитрия Баркова (2, 30).

Во время загрузки произошла ошибка.

Московский клуб продлил беспроигрышную серию до шести матчей, в турнирной таблице команда располагается на седьмом месте, набрав 12 очков. «СКА-Хабаровск» прервал серию из трех побед и располагается на шестой строчке, имея в активе также 12 очков.

В восьмом туре «СКА-Хабаровск» 9 сентября примет на своем поле тольяттинский «Акрон», «Торпедо» в этот же день в гостях встретится с «Чайкой» из Ростовской области.

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СКА-Хабаровск
2:4
Первый тайм: 2:0
Торпедо М
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