Матч ФНЛ между брянским «Динамо» и «Спартаком-2» отменен из-за коронавируса у хозяев
ТАСС, 5 сентября. Встреча седьмого тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между брянским «Динамо» и столичным «Спартаком-2» отменена
ТАСС, 5 сентября. Встреча седьмого тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между брянским «Динамо» и столичным «Спартаком-2» отменена
Матч должен был состояться в Брянске в субботу, начало было запланировано на 17:00 мск.
Отмечается, что матч отменен «в связи с выявлением по результатам обязательного регулярного тестирования признаков заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у значительной части состава хозяев». Подчеркивается, что решение по судьбе этого матча примет
«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав после шести туров 12 очков, «Спартак-2» идет третьим, в активе столичного клуба 13 очков.