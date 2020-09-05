Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Велес
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Шинник
Чайка
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Томь
Алания
01
Футбол. Лига наций
16:00
Македония
Армения
Футбол. Лига наций
16:00
Гибралтар
Сан-Марино
Футбол. Первый дивизион
16:00
Крылья Советов
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Енисей
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Иртыш
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Балтика
Футбол. Лига наций
19:00
Исландия
Англия
Футбол. Лига наций
19:00
Азербайджан
Люксембург
Футбол. Лига наций
19:00
Кипр
Черногория
Футбол. Лига наций
19:00
Эстония
Грузия
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Торпедо М
24
Футбол. Лига наций
21:45
Дания
Бельгия
Футбол. Лига наций
21:45
Португалия
Хорватия
Футбол. Лига наций
21:45
Швеция
Франция
Все события
Фоторепортажи
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
14:21 (мск), источник: ТАСС

Матч ФНЛ между брянским «Динамо» и «Спартаком-2» отменен из-за коронавируса у хозяев

ТАСС, 5 сентября. Встреча седьмого тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между брянским «Динамо» и столичным «Спартаком-2» отменена из-за обнаружения случаев заражения коронавирусом в команде хозяев. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.

Наверх
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:28 MSK, 05.09
Инфицировано1 020 310+5 205
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
1.09
4729
2.09
4952
3.09
4995
4.09
5110
5.09
5205
23.085.09
Скончалось17 759+110
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
4.09
121
5.09
110
23.085.09
Выздоровело838 126+5 379
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
6318
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
5.09
5379
23.085.09
Инфицировано26 651 696+314 223
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
23.085.09
Скончалось875 371+6 040
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
5.09
6048
23.085.09
Выздоровело17 748 841+203 483
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
3.09
219681
4.09
229938
5.09
204748
23.085.09

Матч должен был состояться в Брянске в субботу, начало было запланировано на 17:00 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что матч отменен «в связи с выявлением по результатам обязательного регулярного тестирования признаков заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у значительной части состава хозяев». Подчеркивается, что решение по судьбе этого матча примет контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав после шести туров 12 очков, «Спартак-2» идет третьим, в активе столичного клуба 13 очков.

Читайте также
 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Радулов и Худобин вывели «Даллас» в финал Запада
Стал известен результат теста игроков сборной РФ на коронавирус
До Евро рукой подать. Молодежка России победила болгар в отборе
Стало известно об уходе Емельяненко в «романтические настроения»
Лашманова - чемпионка РФ в ходьбе с результатом сезона в мире
Уайт отказался признать, что был нокаутирован Поветкиным
Лишенный золота ЧМ легкоатлет из России завершил карьеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь