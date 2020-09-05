Матч ФНЛ между брянским «Динамо» и «Спартаком-2» отменен из-за коронавируса у хозяев

Матч должен был состояться в Брянске в субботу, начало было запланировано на 17:00 мск.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1923271f1cf60a692a25" data-vnd="1923271f1cf60a692a25" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1923271f1cf60a692a25" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что матч отменен «в связи с выявлением по результатам обязательного регулярного тестирования признаков заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у значительной части состава хозяев». Подчеркивается, что решение по судьбе этого матча примет контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.