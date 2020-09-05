«Шинник» сыграл вничью с «Чайкой» в матче ФНЛ
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ярославский «Шинник» сыграл вничью с «Чайкой» из Песчанокопского в матче седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ярославский «Шинник» сыграл вничью с «Чайкой» из Песчанокопского в матче седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Ярославле, завершилась со счетом 0:0. На 87-й минуте красную карточку получил игрок «Чайки» Владимир Хозин.
«Шинник» с пятью очками занимает 18-е место в ФНЛ, «Чайка» с 9 баллами идет 12-й.