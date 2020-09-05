«Чертаново» уступило «Текстильщику» в матче ФНЛ
«Чертаново» на своем поле проиграло ивановскому «Текстильщику» в матче седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
«Чертаново» на своем поле проиграло ивановскому «Текстильщику» в матче седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Субботняя встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Забитым мячом на 50-й минуте отметился Максим Бачинский.
После семи туров «Чертаново» с шестью очками занимает 17-е место в турнирной таблице, «Текстильщик» (10) идет на 12-й строчке.
В другом матче московский «Велес» на выезде одержал победу над тольяттинским «Акроном» — 1:0.