«Чертаново» уступило «Текстильщику» в матче ФНЛ

Источник: Спорт РИА Новости

Субботняя встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Забитым мячом на 50-й минуте отметился Максим Бачинский.

После семи туров «Чертаново» с шестью очками занимает 17-е место в турнирной таблице, «Текстильщик» (10) идет на 12-й строчке.