«Крылья Советов» разгромили «Нижний Новгород» в матче ФНЛ

Встреча в Самаре завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Егор Голенков (19-я минута), Иван Сергеев (72) и Роман Ежов (81).

«Крылья Советов» после семи туров набрали 10 очков и вышли на десятое место в турнирной таблице, опередив «Нижний Новгород» (12-е место) по дополнительным показателям.