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18:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Крылья Советов» разгромили «Нижний Новгород» в матче ФНЛ

Самарские «Крылья Советов» на своем поле разгромили «Нижний Новгород» в матче седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Самаре завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Егор Голенков (19-я минута), Иван Сергеев (72) и Роман Ежов (81).

«Крылья Советов» после семи туров набрали 10 очков и вышли на десятое место в турнирной таблице, опередив «Нижний Новгород» (12-е место) по дополнительным показателям.

Крылья Советов
3:0
Первый тайм: 1:0
Нижний Новгород
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