«Крылья Советов» разгромили «Нижний Новгород» в матче ФНЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле разгромили «Нижний Новгород» в матче седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Самарские «Крылья Советов» на своем поле разгромили «Нижний Новгород» в матче седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча в Самаре завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Егор Голенков (19-я минута), Иван Сергеев (72) и Роман Ежов (81).
«Крылья Советов» после семи туров набрали 10 очков и вышли на десятое место в турнирной таблице, опередив «Нижний Новгород» (12-е место) по дополнительным показателям.