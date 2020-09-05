Бесчастных покинул пост главного тренера «Факела»
Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Владимир Бесчастных покинул пост главного тренера клуба ФНЛ «Факел», сообщается на сайте воронежской команды.
Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Владимир Бесчастных покинул пост главного тренера клуба ФНЛ «Факел», сообщается на сайте воронежской команды.
В субботу «Факел» на своем поле уступил «Оренбургу» со счетом 0:2, потерпев пятое поражение в текущем первенстве ФНЛ. Воронежская команда после семи туров с 4 очками занимает 20-е место.
«Проанализировал сложившуюся ситуацию, поговорил с руководством клуба, и в итоге мы приняли обоюдное решение расстаться, — сказал Бесчастных. — Очень благодарен клубу, футболистам, всем тем, с кем мне посчастливилось работать в Воронеже. У “Факела” есть большое будущее, верю в клуб. Команда билась до конца в каждом матче, но когда время течёт, а
«Выражаю благодарность нашим преданным болельщикам за поддержку команды, большое спасибо клубу за созданные идеальные условия для полноценной работы всего нашего коллектива. Низкий поклон губернатору Воронежской области Александру Гусеву за поддержку нашего клуба с большой футбольной историей. В Воронеже навсегда останется частичка моего сердца, я обязательно буду следить за дальнейшей судьбой “Факела” и переживать за команду», — добавил специалист.
В ближайшие дни за подготовку «Факела» будет отвечать временно исполняющий обязанности главного тренера Александр Бородкин.
Бесчастных возглавил «Факел» в октябре 2019 года. Воронежская команда финишировала в прошлом сезоне, завершенном в ФНЛ досрочно, на предпоследнем 19-м месте в таблице первенства и по спортивному принципу должна в новом сезоне выступать в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), но клуб подал заявку на лицензирование для участия в ФНЛ.