Василий Баскаков покинул пост главного тренера «Томи»
Василий Баскаков покинул пост главного тренера клуба ФНЛ «Томь», сообщается на официальном сайте клуба.
Василий Баскаков покинул пост главного тренера клуба ФНЛ «Томь», сообщается на официальном сайте клуба.
«7 сентября по обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт с главным тренером “Томи” Василием Баскаковым. Футбольный клуб благодарит Василия Владимировича за многолетнее сотрудничество, за все сделанное им для “Томи” и в качестве футболиста, и в качестве тренера. Об этом все помнят, а бронзовые медали ФНЛ были совсем недавно», — говорится в сообщении томского клуба.
Баскаков вошел в тренерский штаб «Томи» в 2004 году. С того момента специалист дважды был главным тренером команды и четыре раза занимал должность исполняющего обязанности главного тренера. Кроме того, Баскаков несколько лет работал в «Томи» тренером по физической подготовке.
В текущем первенстве ФНЛ «Томь» в семи турах потерпела пять поражений и дважды сыграла вничью.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Баскакова Виктор Себелев. Как отмечает