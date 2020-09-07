Василий Баскаков покинул пост главного тренера «Томи»

Источник: Спорт РИА Новости

«7 сентября по обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт с главным тренером “Томи” Василием Баскаковым. Футбольный клуб благодарит Василия Владимировича за многолетнее сотрудничество, за все сделанное им для “Томи” и в качестве футболиста, и в качестве тренера. Об этом все помнят, а бронзовые медали ФНЛ были совсем недавно», — говорится в сообщении томского клуба.

Баскаков вошел в тренерский штаб «Томи» в 2004 году. С того момента специалист дважды был главным тренером команды и четыре раза занимал должность исполняющего обязанности главного тренера. Кроме того, Баскаков несколько лет работал в «Томи» тренером по физической подготовке.

В текущем первенстве ФНЛ «Томь» в семи турах потерпела пять поражений и дважды сыграла вничью.