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13:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Василий Баскаков покинул пост главного тренера «Томи»

Василий Баскаков покинул пост главного тренера клуба ФНЛ «Томь», сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

«7 сентября по обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт с главным тренером “Томи” Василием Баскаковым. Футбольный клуб благодарит Василия Владимировича за многолетнее сотрудничество, за все сделанное им для “Томи” и в качестве футболиста, и в качестве тренера. Об этом все помнят, а бронзовые медали ФНЛ были совсем недавно», — говорится в сообщении томского клуба.

Баскаков вошел в тренерский штаб «Томи» в 2004 году. С того момента специалист дважды был главным тренером команды и четыре раза занимал должность исполняющего обязанности главного тренера. Кроме того, Баскаков несколько лет работал в «Томи» тренером по физической подготовке.

В текущем первенстве ФНЛ «Томь» в семи турах потерпела пять поражений и дважды сыграла вничью.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Баскакова Виктор Себелев. Как отмечает пресс-служба томского клуба, «в данный момент ведется поиск кандидата, который поможет “Томи” достойно выйти из сложившейся ситуации».

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