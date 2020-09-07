Матч 8-го тура ФНЛ «Динамо-Брянск» — «Нефтехимик» отменён из-за коронавируса

В соответствии с постановлением врио главного государственного санитарного врача по Брянской области № 19 от 4 сентября 2020 года, в отношении футбольного клуба «Динамо-Брянск» был введён режим карантина, в соответствии с которым сотрудникам клуба, включая футболистов и тренеров, запрещено проведение футбольных матчей и тренировок.



Таким образом, у «Динамо» возникли обстоятельства, предусмотренные пунктом 6.6 статьи 6 Санитарного регламента ФНЛ («количество здоровых футболистов менее 7 игроков, или команда отказывается проводить матч, либо не может проводить матч по причинам, связанным с заболеванием футболистов, тренеров, персонала команды в соответствии с требованием органов Роспотребнадзора»).



Напомним, что ранее в связи с выявлением по результатам обязательного регулярного тестирования признаков заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у значительной части состава брянцев был отменён матч «Динамо-Брянск» — «Спартак-2».