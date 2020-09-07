Отстраненный Казарцев получил назначение в ФНЛ
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Судья Василий Казарцев, который был отстранен от работы на неопределенное время после матча первого тура Российской
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Судья Василий Казарцев, который был отстранен от работы на неопределенное время после матча первого тура Российской
Казарцев рассудит матч девятого тура ФНЛ, в котором калининградская «Балтика» 13 сентября примет московский «Велес».
Встреча первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» завершилась вничью со счетом 2:2, причем гости забили оба мяча с пенальти. После матча председатель совета директоров «красно-белых» Леонид Федун, выражая недовольство судейством, пригрозил снятием команды с чемпионата. Также руководство клуба призвало пожизненно отстранить от работы Казарцева и Алексея Еськова, который был ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) на игре.