Отстраненный Казарцев получил назначение в ФНЛ

Встреча первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» завершилась вничью со счетом 2:2, причем гости забили оба мяча с пенальти. После матча председатель совета директоров «красно-белых» Леонид Федун, выражая недовольство судейством, пригрозил снятием команды с чемпионата. Также руководство клуба призвало пожизненно отстранить от работы Казарцева и Алексея Еськова, который был ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) на игре.