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20:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Отстраненный Казарцев получил назначение в ФНЛ

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Судья Василий Казарцев, который был отстранен от работы на неопределенное время после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Сочи», получил назначение главным арбитром встречи первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщается на портале футбольных арбитров России.

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Источник: Спорт РИА Новости
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Кадры матча «Спартак» — «Сочи»

Казарцев рассудит матч девятого тура ФНЛ, в котором калининградская «Балтика» 13 сентября примет московский «Велес».

Встреча первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» завершилась вничью со счетом 2:2, причем гости забили оба мяча с пенальти. После матча председатель совета директоров «красно-белых» Леонид Федун, выражая недовольство судейством, пригрозил снятием команды с чемпионата. Также руководство клуба призвало пожизненно отстранить от работы Казарцева и Алексея Еськова, который был ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) на игре.

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