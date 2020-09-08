Брянское «Динамо» сообщило об 11 заболевших коронавирусом футболистах

Матч 7-го тура ФНЛ «Динамо-Брянск» — «Спартак-2» должен был пройти 5 сентября. Во вторник контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил техническое поражение «Динамо» за несостоявшийся матч против «Спартака-2». Также «Динамо» сообщило, что матчи с нижнекамским «Нефтехимиком» (9 сентября) и владикавказской «Аланией» (13 сентября) отменены. Таким образом, клубу грозят еще два технических поражения со счетом 0:3. После семи туров «Динамо» набрало 12 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице ФНЛ.

«При подготовке к матчу против “Спартака-2” все футболисты и тренерский штаб прошли тестирование на COVID-19. Результаты, которые пришли на следующий день, показали наличие заражения у одиннадцати игроков. Данная информация шокировала всех сотрудников клуба. Несмотря на соблюдение санитарных норм, вирус добрался и до нашего клуба. Все динамовцы постоянно находятся под наблюдением врачей. Симптомы заболевания выявлены только у двух игроков, остальные переносят COVID-19 бессимптомно и в любой момент готовы приступить к тренировочному процессу», — говорится в заявлении клуба.

«Вечером 4 сентября на электронную почту клуба пришло письмо из областного управления Роспотребнадзора. Постановлением врио главного санитарного врача был введен запрет на проведение тренировок и футбольных матчей с участием игроков “Динамо”. Мы прилагали все усилия для того, чтобы матч состоялся, а на поле вышли игроки с отрицательными показателями тестов. К сожалению, разрешение на это мы не получили, так как значительная часть здоровых игроков контактировала с зараженными. Все члены команды отправлены на двухнедельный карантин, который продлится до 17 сентября включительно», — отмечается в тексте.