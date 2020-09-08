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19:02 (мск), источник: ТАСС

Тренер юношеской сборной России Кержаков провел переговоры с клубом ФНЛ «Томь»

МОСКВА, 8 сентября /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Футбольный клуб «Томь» проявил заинтересованность в услугах старшего тренера юношеской сборной России Александра Кержакова. Об этом ТАСС рассказал 37-летний специалист.

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Источник: РИА "Новости"

7 сентября «Томь» объявила о завершении сотрудничества с главным тренером Василием Баскаковым. Исполняющим обязанности главного тренера томского клуба был назначен Виктор Себелев. После семи туров первенства Футбольной национальной лиги «Томь» занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице, набрав два очка.

«Разговор с представителями томского клуба у меня состоялся, — сказал Кержаков. — Больше ничего сказать не могу. У меня сейчас есть работа, я старший тренер юношеской сборной России, у нас еще будут игры в октябре».

Юношеская сборная России ведет подготовку к элитному раунду чемпионата Европы (игроки не старше 19 лет). В октябре на мини-турнире во Франции россияне поспорят за выход в следующую стадию с командой хозяев, сборными Грузии и Шотландии.

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