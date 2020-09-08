Тренер юношеской сборной России Кержаков провел переговоры с клубом ФНЛ «Томь»

7 сентября «Томь» объявила о завершении сотрудничества с главным тренером Василием Баскаковым. Исполняющим обязанности главного тренера томского клуба был назначен Виктор Себелев. После семи туров первенства Футбольной национальной лиги «Томь» занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице, набрав два очка.

«Разговор с представителями томского клуба у меня состоялся, — сказал Кержаков. — Больше ничего сказать не могу. У меня сейчас есть работа, я старший тренер юношеской сборной России, у нас еще будут игры в октябре».