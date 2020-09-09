Российский клуб дозаявил экс-игрока «Кайрата» и молодежной сборной Казахстана

Полузащитник будет выступать под 19-м номером.

За «Чайку» Оразов может дебютировать уже сегодня, 9 сентября, в домашнем матче восьмого тура против «Торпедо».

Оразов подписал контракт с российским клубом на два года с возможностью продления еще на один сезон. «Чайка» выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) — это второй уровень чемпионата после премьер-лиги. После семи туров команда занимает 15-е место из 22.

22-летний Оразов находился в системе «Кайрата» с 2012 года. В КПЛ он дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 хавбек провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.