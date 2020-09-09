Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чайка
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Оренбург
Шинник
20
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Спартак-2
Балтика
02
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
19:00
Велес
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Енисей
Футбол. Первый дивизион
19:00
Нижний Новгород
Волгарь
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Хайфа
Железничар
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Текстильщик
02
Футбол. Первый дивизион
12:30
Иртыш
Алания
02
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Акрон
20
Все события
Фоторепортажи
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Томь» проиграла «Текстильщику» в матче ФНЛ

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Томская «Томь» уступила ивановскому «Текстильщику» в матче восьмого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Наверх

Встреча, прошедшая в среду в Томске, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Текстильщика». Голы забили Владислав Сысуев (65-я минута, с пенальти) и Максим Сидоров (90).

В этом матче «Томью» руководил Виктор Себелев, так как 7 сентября клуб по обоюдному согласию расторг контракт с главным тренером Василием Баскаковым, проработавшим в томской команде 16 лет. В среду стало известно, что губернатор Томской области, президент «Томи» Сергей Жвачкин предложил пост главного тренера команды экс-форварду сборной России Александру Кержакову.

«Томь» после восьми туров набрала два очка и занимает 21-е место в ФНЛ, «Текстильщик» с 13 баллами идет девятым.

Томь
0:2
Первый тайм: 0:0
Текстильщик
 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Российская спортсменка исполнила трюк с переодеванием и удивила фанатов
В «Спартаке» отреагировали на слухи о переходе Кокорина в «Рому»
Стала известна одна из пар полуфиналистов US Open среди мужчин
СМИ: «Ювентус» достиг соглашения с «Барселоной» по уругвайцу
Призер ОИ порассуждал о конфликте Медведевой и Загитовой
У чемпионки ОИ отняли право на повышенный тестостерон
Медведев против Рублева: на что поставить в российском дерби
Гендиректор «Зенита» опроверг интерес к хавбеку ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь