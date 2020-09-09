«Томь» проиграла «Текстильщику» в матче ФНЛ

Встреча, прошедшая в среду в Томске, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Текстильщика». Голы забили Владислав Сысуев (65-я минута, с пенальти) и Максим Сидоров (90).

В этом матче «Томью» руководил Виктор Себелев, так как 7 сентября клуб по обоюдному согласию расторг контракт с главным тренером Василием Баскаковым, проработавшим в томской команде 16 лет. В среду стало известно, что губернатор Томской области, президент «Томи» Сергей Жвачкин предложил пост главного тренера команды экс-форварду сборной России Александру Кержакову.