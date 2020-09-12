В красноярском футбольном клубе «Енисей» выявлены случаи инфицирования коронавирусом

В девятом туре Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) у «Енисея» запланирован выездной матч против ярославского «Шинника», встреча намечена на 13 сентября.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--80b0b4f1959551dff04d" data-vnd="80b0b4f1959551dff04d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=80b0b4f1959551dff04d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«По итогам вчерашнего тестирования на коронавирус в команде выявлены положительные результаты. Сейчас ребята находятся в медучреждении Ярославля под наблюдением. Все игроки и сотрудники изолированы друг от друга, соблюдают превентивные меры и предписания врачей. Команда сдала повторный тест и ждет результат, по итогам которого определится дальнейший план действий», — говорится в сообщении.

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Пресс-служба «Енисея» отмечает, что в случае отрицательного результата при повторном тестировании клуб рассчитывает на разрешение Роспотребнадзора продолжить выступление в чемпионате без ухода на карантин. В клубе отметили, что самочувствие у игроков прекрасное. Ранее в ФНЛ случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в брянском «Динамо», команда ушла на карантин, клубу уже присуждено два технических поражения за неявку.

В пресс-службе клуба ТАСС сообщили, что положительный результат на коронавирус дали тесты двух игроков «Енисея».