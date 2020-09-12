В красноярском футбольном клубе «Енисей» выявлены случаи инфицирования коронавирусом

В девятом туре Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) у «Енисея» запланирован выездной матч против ярославского «Шинника», встреча намечена на 13 сентября.
«По итогам вчерашнего тестирования на коронавирус в команде выявлены положительные результаты. Сейчас ребята находятся в медучреждении Ярославля под наблюдением. Все игроки и сотрудники изолированы друг от друга, соблюдают превентивные меры и предписания врачей. Команда сдала повторный тест и ждет результат, по итогам которого определится дальнейший план действий», — говорится в сообщении.
Пресс-служба «Енисея» отмечает, что в случае отрицательного результата при повторном тестировании клуб рассчитывает на разрешение Роспотребнадзора продолжить выступление в чемпионате без ухода на карантин. В клубе отметили, что самочувствие у игроков прекрасное. Ранее в ФНЛ случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в брянском «Динамо», команда ушла на карантин, клубу уже присуждено два технических поражения за неявку.
В пресс-службе клуба ТАСС сообщили, что положительный результат на коронавирус дали тесты двух игроков «Енисея».
На групповом этапе Бетсити — Кубка России «Енисей» сыграет вместе с московскими «Спартаком» и «Родиной». Проведение встреч между командами ФНЛ и Тинькофф — Российской премьер-лиги запланировано на 21—22 октября. После восьми матчей «Енисей» располагается на восьмом месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 14 очков.