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15:17 (мск), источник: ТАСС

Матч ФНЛ «Шинник» — «Енисей» отменен из-за коронавируса в красноярском клубе

ТАСС, 12 сентября. Матч девятого тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между ярославским «Шинником» и «Енисеем» отменен из-за случаев заражения коронавирусом в красноярской команде. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Встреча должна была пройти 13 сентября. В субботу стало известно о выявлении в «Енисее» ряда положительных результатов тестов, позднее в пресс-службе «Енисея» сообщили ТАСС о двух случаях заражения среди игроков. Дальнейшее решение по встрече будет принимать контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее по аналогичной причине в ФНЛ были отменены два матча брянского «Динамо» против столичного «Спартака-2» и нижнекамского «Нефтехимика». За неявку (брянский клуб ушел на карантин) клубу засчитали два технических поражения.

После восьми туров «Енисей» занимает восьмую строчку турнирной таблицы, набрав 14 очков.

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