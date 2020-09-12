Матч ФНЛ «Шинник» — «Енисей» отменен из-за коронавируса в красноярском клубе
ТАСС, 12 сентября. Матч девятого тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между ярославским «Шинником» и «Енисеем» отменен
ТАСС, 12 сентября. Матч девятого тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между ярославским «Шинником» и «Енисеем» отменен
Встреча должна была пройти 13 сентября. В субботу стало известно о выявлении в «Енисее» ряда положительных результатов тестов, позднее в
Ранее по аналогичной причине в ФНЛ были отменены два матча брянского «Динамо» против столичного «Спартака-2» и нижнекамского «Нефтехимика». За неявку (брянский клуб ушел на карантин) клубу засчитали два технических поражения.
После восьми туров «Енисей» занимает восьмую строчку турнирной таблицы, набрав 14 очков.