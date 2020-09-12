Матч ФНЛ «Шинник» — «Енисей» отменен из-за коронавируса в красноярском клубе

Встреча должна была пройти 13 сентября. В субботу стало известно о выявлении в «Енисее» ряда положительных результатов тестов, позднее в пресс-службе «Енисея» сообщили ТАСС о двух случаях заражения среди игроков. Дальнейшее решение по встрече будет принимать контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.