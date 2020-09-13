«Крылья Советов» победили «Томь» в матче ФНЛ
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» одержали победу над томской «Томью» в матче девятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» одержали победу над томской «Томью» в матче девятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в воскресенье в Самаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Крыльев Советов». Голы забили Иван Сергеев (60-я минута) и Егор Голенков (69).
«Крылья Советов» с 16 очками занимают четвертое место в ФНЛ, «Томь» (2 балла) идет 21-й.
В другом матче «Чайка» из Песчанокопского обыграла тольяттинский «Акрон» — 2:0.