Московское «Торпедо» уступило «Оренбургу» в матче первенства ФНЛ
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Московское «Торпедо» уступило «Оренбургу» в матче 9-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Московское «Торпедо» уступило «Оренбургу» в матче 9-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в Москве в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет в матче открыл на 46-й минуте Илья Берковский, но после мячи Джоэля Фамейе (78) и Андреа Чуканова (90+4) принесли победу уральской команде.
Торпедовцы потерпели второе поражение в сезоне и прервали 7-матчевую беспроигрышную серию (4 победы, 3 ничьи), которая началась во втором туре. «Оренбург» одержал пятую победу подряд.
В другом матче тура московский «Спартак-2» обыграл в гостях нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 1:0 благодаря голу Леонида Миронова (71).
Благодаря этой победе спартаковцы вышли на второе место в таблице ФНЛ, набрав 19 очков, «Нефтехимик» (17 очков) идет на третьей строчке. «Оренбург» (25 очков) продолжает лидировать в таблице, а «Торпедо» (15 очков) занимает 10-ю строчку.