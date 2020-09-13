Московское «Торпедо» уступило «Оренбургу» в матче первенства ФНЛ

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Москве в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет в матче открыл на 46-й минуте Илья Берковский, но после мячи Джоэля Фамейе (78) и Андреа Чуканова (90+4) принесли победу уральской команде.

Торпедовцы потерпели второе поражение в сезоне и прервали 7-матчевую беспроигрышную серию (4 победы, 3 ничьи), которая началась во втором туре. «Оренбург» одержал пятую победу подряд.

В другом матче тура московский «Спартак-2» обыграл в гостях нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 1:0 благодаря голу Леонида Миронова (71).