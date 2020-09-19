«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Балтикой» в матче ФНЛ
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. «СКА-Хабаровск» и калининградская «Балтика» не выявили победителя в матче десятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. «СКА-Хабаровск» и калининградская «Балтика» не выявили победителя в матче десятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Хабаровске на стадионе имени Ленина, завершилась со счетом 0:0.
«Балтика» с 18 очками занимает третье место в ФНЛ, «СКА-Хабаровск» с 16 баллами идет девятым.