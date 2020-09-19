Тарханов подтвердил, что покинет «Енисей» и возглавит болгарскую «Славию»

«Да, это правда. Я получил предложение от президента клуба, у нас есть договоренности, но контракт ещё не подписан. В ближайшее время покину «Енисей». В понедельник планирую вылететь в Москву. Я уже работал в «Славии», и работал хорошо, подготовил нескольких молодых ребят. Мы хорошо знакомы с президентом клуба, который уже много лет возглавляет «Славию», — цитирует Тарханова «Р-Спорт».