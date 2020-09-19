Его называли «русским Месси» и будущим сборной. Как Денис Давыдов докатился до ФНЛ

Источник: РИА "Новости"

В ноябре 2014 года президент «Спартака» Леонид Федун будто бы сглазил Дениса Давыдова. 19-летний форвард, плавно подходивший к основе родного клуба, удостоился у него сравнения с самим Лионелем Месси. Федун был уверен — через год Давыдов попадёт в сборную и станет лидером красно-белых.

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За шесть лет, что прошли с тех пор, карьера Дениса круто изменилась. В «Спартаке» он не заиграл, в сборной мелькнул на один матч, а поездка в Европу обернулась провалом. В пятницу Давыдов подписал контракт с «Томью», выступающей в ФНЛ. Почему «русский Месси» не заиграл на высоком уровне?

Спартак (Москва) Все о команде

Денис и правда был хорош в начале карьеры. Якин говорил, что он может заиграть в Европе

Дебют Давыдова за «Спартак» случился ещё в 2013 году. Валерий Карпин, возглавлявший команду, выпустил Дениса на концовку матча с «Зенитом» (2:4). Но первый полновесный шанс форварду предоставил Мурат Якин: в сезоне-2014/2015 Давыдов принял участие в 20 матчах, записав на свой счет три результативных передачи.

После одной из встреч — с тульским «Арсеналом» (1:0) — и прозвучали знаменитые слова Леонида Федуна. «Если Давыдов сохранит свежую голову, то в следующем году мы увидим его в сборной. У нас растёт свой юный Месси. Дай бог, чтобы мы его не перехвалили», — сказал президент «Спартака».

Перехвалили.

Потенциал Дениса отмечали многие. Карпин говорил, что Давыдов может стать для «Спартака» ключевым игроком, какими были в своё время Сергей Родионов и Валерий Шмаров (исходя из позиции на поле). «В любом случае, всё зависит от самого Дениса», — уточнял Валерий Георгиевич. Мурат Якин, в свою очередь, утверждал, что Давыдов может заиграть в Европе.

В 2015 году Денис получил вызов в сборную России — в соответствии с предсказаниями Федуна. Фабио Капелло, руководивший национальной командой, проверял ближайший резерв в товарищеском матче с Казахстаном. Кроме Давыдова на поле вышли Игорь Портнягин, Дмитрий Ефремов и Эльмир Набиуллин. Никто из них за сборную больше не играл.

Постепенно Денис выпал из основы. Карпин считал, что ему «снесло крышу»

С приходом Аленичева, а затем и Карреры Давыдов стал всё реже играть в первой команде. Денис неплохо выступал за «Спартак-2», но не более того. Карпин однажды допустил, что регресс в игре Давыдова может быть связан с большими деньгами, которые свалились на голову молодого человека. «У Давыдова хорошие данные, но от того, что он в 20 лет купил машину и его уже личный шофер возит, возможно, “крышу” немного и снесло», — сказал Валерий Георгиевич.

По мнению Владимира Обухова, бывшего форварда красно-белых, Давыдов просто «пересидел» в запасе. «Все хотят брать игроков в аренду с правом выкупа, а “Спартак” на такое не готов, — рассуждал Обухов. — Там хотят, чтобы их игрока подвели к основе, а затем вернули. Тот же самый Давыдов — сидит-сидит, а толку нет. Из “Спартака” его не отпускают, говорят: “Ты нам нужен”».

В феврале 2016 года Дениса всё-таки отправили в аренду. Давыдов перешёл в «Млада Болеслав», но не провёл там и матча. Россиянин получил две травмы, которые не позволили ему дебютировать за чешский клуб. Интересно, что восстанавливаться от травмы Давыдов приехал на базу «Спартака». Вернувшись из аренды, Денис принял участие лишь в пяти матчах основы красно-белых.

Затем была аренда в юрмальский «Спартак», а позже — уход из «Спартака» московского. В клубе решили не продлевать контракт с Давыдовым. Желающих купить Дениса не нашлось, и красно-белые просто-напросто расторгли контракт с форвардом. На правах свободного агента Давыдов перешёл в «Нижний Новгород», но и там он не задержался — ушёл спустя четыре месяца.

Давыдов пытался перезагрузить свою карьеру в Болгарии. Получилось не очень

Летом 2019 года Денис перешёл в софийский ЦСКА. На официальном сайте болгарского клуба Давыдова представили как «футболиста с огромным потенциалом, который считается одним из главных талантов у себя на родине». В команде россиянина тепло встретил Петар Занев, выступавший ранее за «Амкар». Спустя месяц после прихода в ЦСКА Денис забил свой дебютный гол.

Травмы помешали Давыдову заиграть в Болгарии. «Денис — хороший пацан, — сказал Занев. — Он хорошо вписался в коллектив, но у него немного не получилось в ЦСКА. Когда он набирал форму, то заболевал или получал микротравмы. У него большой потенциал, отличные футбольные качества и интеллект».

В мае 2020 года Денис покинул ЦСКА, расторгнув контракт с клубом. Тогда же Давыдов попал в неприятную ситуацию — из-за пандемии застрял в Болгарии и не мог вернуться в Россию. «Не думал, что мне придется писать об этом тут, но приходится! На данный момент я нахожусь в Болгарии, так как у меня действовал контракт с софийским клубом ЦСКА. В связи со сложившейся обстановкой в мире в клубе начались финансовые трудности. Клуб предложил мне расторгнуть договор и вернуться домой. Я согласился, но с условием, что будет рейс до Москвы. На тот момент границы уже были закрыты», — написал футболист на своей странице в «Инстаграме».

Давыдов оказался заперт в чужой стране без «жилья, тренировок и дохода». Ключи от съёмной квартиры Денис к тому моменту уже сдал. По словам игрока, МИД России отказался вывезти своих граждан из Болгарии напрямую. Супруга Дениса добавила, что они могли вернуться на родину по другому маршруту, но у них не было Шенгена.

Когда Денис с семьёй всё-таки вырвались в Россию, интерес к форварду проявил «Шинник». «Думаю, Денис сможет реанимировать свою карьеру. Мы для этого его и пригласили», — сказал Анатолий Николаев, спортивный директор ярославского клуба. Почти месяц Давыдов тренировался с командой, но контракт с ним так и не подписали. Теперь «русский Месси» в другом клубе ФНЛ — «Томи». Как многообещающе всё начиналось — и как банально продолжается.