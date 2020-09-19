Его называли «русским Месси» и будущим сборной. Как Денис Давыдов докатился до ФНЛ
Грустная, но типичная история для нашего футбола.
Грустная, но типичная история для нашего футбола.
В ноябре 2014 года президент «Спартака» Леонид Федун будто бы сглазил Дениса Давыдова. 19-летний форвард, плавно подходивший к основе родного клуба, удостоился у него сравнения с самим Лионелем Месси. Федун был уверен — через год Давыдов попадёт в сборную и станет лидером
За шесть лет, что прошли с тех пор, карьера Дениса круто изменилась. В «Спартаке» он не заиграл, в сборной мелькнул на один матч, а поездка в Европу обернулась провалом. В пятницу Давыдов подписал контракт с «Томью», выступающей в ФНЛ. Почему «русский Месси» не заиграл на высоком уровне?
Дебют Давыдова за «Спартак» случился ещё в 2013 году. Валерий Карпин, возглавлявший команду, выпустил Дениса на концовку матча с «Зенитом» (2:4). Но первый полновесный шанс форварду предоставил Мурат Якин: в сезоне-2014/2015 Давыдов принял участие в 20 матчах, записав на свой счет три результативных передачи.
После одной из встреч — с тульским «Арсеналом» (1:0) — и прозвучали знаменитые слова Леонида Федуна. «Если Давыдов сохранит свежую голову, то в следующем году мы увидим его в сборной. У нас растёт свой юный Месси. Дай бог, чтобы мы его не перехвалили», — сказал президент «Спартака».
Перехвалили.
Потенциал Дениса отмечали многие. Карпин говорил, что Давыдов может стать для «Спартака» ключевым игроком, какими были в своё время Сергей Родионов и Валерий Шмаров (исходя из позиции на поле). «В любом случае, всё зависит от самого Дениса», — уточнял Валерий Георгиевич. Мурат Якин, в свою очередь, утверждал, что Давыдов может заиграть в Европе.
С приходом Аленичева, а затем и Карреры Давыдов стал всё реже играть в первой команде. Денис неплохо выступал за «Спартак-2», но не более того. Карпин однажды допустил, что регресс в игре Давыдова может быть связан с большими деньгами, которые свалились на голову молодого человека. «У Давыдова хорошие данные, но от того, что он в 20 лет купил машину и его уже личный шофер возит, возможно, “крышу” немного и снесло», — сказал Валерий Георгиевич.
По мнению Владимира Обухова, бывшего форварда
В феврале 2016 года Дениса
Затем была аренда в юрмальский «Спартак», а позже — уход из «Спартака» московского. В клубе решили не продлевать контракт с Давыдовым. Желающих купить Дениса не нашлось, и
Травмы помешали Давыдову заиграть в Болгарии. «Денис — хороший пацан, — сказал Занев. — Он хорошо вписался в коллектив, но у него немного не получилось в ЦСКА. Когда он набирал форму, то заболевал или получал микротравмы. У него большой потенциал, отличные футбольные качества и интеллект».
В мае 2020 года Денис покинул ЦСКА, расторгнув контракт с клубом. Тогда же Давыдов попал в неприятную ситуацию —
Давыдов оказался заперт в чужой стране без «жилья, тренировок и дохода». Ключи от съёмной квартиры Денис к тому моменту уже сдал. По словам игрока, МИД России отказался вывезти своих граждан из Болгарии напрямую. Супруга Дениса добавила, что они могли вернуться на родину по другому маршруту, но у них не было Шенгена.
Когда Денис с семьёй
Николай Егорычев