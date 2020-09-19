«Волгарь» одержал победу над «Томью» в 10-м туре ФНЛ

Субботняя игра в Томске завершилась победой гостей со счетом 3:1. Два мяча в составе «Волгаря» забил Александр Болонин, реализовавший пенальти на 41-й и 78-й минутах, еще один гол на счету Дмитрия Воробьева (88-я минута). У хозяев поля отличился Павел Киреенко (86, с пенальти). С 36-й минуты «Томь» играла в меньшинстве — с поля был удален нападающий Максим Казанков.