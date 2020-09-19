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15:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Волгарь» одержал победу над «Томью» в 10-м туре ФНЛ

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Футболисты астраханского «Волгаря» на выезде одержали победу над «Томью» в матче 10-го тура чемпионата ФНЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Субботняя игра в Томске завершилась победой гостей со счетом 3:1. Два мяча в составе «Волгаря» забил Александр Болонин, реализовавший пенальти на 41-й и 78-й минутах, еще один гол на счету Дмитрия Воробьева (88-я минута). У хозяев поля отличился Павел Киреенко (86, с пенальти). С 36-й минуты «Томь» играла в меньшинстве — с поля был удален нападающий Максим Казанков.

Томская команда потерпела восьмое поражение в текущем чемпионате и занимает предпоследнее место в таблице.

Томь
1:3
Первый тайм: 0:1
Волгарь
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