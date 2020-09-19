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18:29 (мск), источник: ТАСС

Лидер ФНЛ «Оренбург» сыграл вничью с «Акроном» в 10-м туре первенства

ТАСС, 19 сентября. «Оренбург» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» со счетом 0:0 в домашнем матче 10-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Для «Оренбурга» эта ничья стала второй в текущем сезоне ФНЛ. Команда не потерпела ни одного поражения. «Акрон» прервал свою серию из четырех поражений.

В турнирной таблице «Оренбург» продолжает занимать первое место, набрав 26 очков и на четыре очка опережая идущий вторым московский «Спартак-2». «Акрон» с восемью очками идет 18-м.

В следующем туре «Оренбург» 23 сентября в гостях сыграет с «Краснодаром-2», «Акрон» в этот же день должен был сыграть с красноярским «Енисеем», однако встреча была отменена из-за случаев коронавируса в красноярской команде.

Результаты других матчей игрового дня:

  • «СКА-Хабаровск» — «Балтика» (Калининград) — 0:0;.
  • «Томь» (Томск) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:3;.
  • «Спартак-2» (Москва) — «Велес» (Москва) — 2:1;.
  • «Чертаново» (Москва) — «Факел» (Воронеж) — 0:3;.
  • «Нижний Новгород» — «Шинник» (Ярославль) — 3:0.
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