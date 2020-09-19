Лидер ФНЛ «Оренбург» сыграл вничью с «Акроном» в 10-м туре первенства
ТАСС, 19 сентября. «Оренбург» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» со счетом 0:0 в домашнем матче 10-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
ТАСС, 19 сентября. «Оренбург» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» со счетом 0:0 в домашнем матче 10-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Для «Оренбурга» эта ничья стала второй в текущем сезоне ФНЛ. Команда не потерпела ни одного поражения. «Акрон» прервал свою серию из четырех поражений.
В следующем туре «Оренбург» 23 сентября в гостях сыграет с «Краснодаром-2», «Акрон» в этот же день должен был сыграть с красноярским «Енисеем», однако встреча была отменена