Лидер ФНЛ «Оренбург» сыграл вничью с «Акроном» в 10-м туре первенства

Источник: РИА "Новости"

Для «Оренбурга» эта ничья стала второй в текущем сезоне ФНЛ. Команда не потерпела ни одного поражения. «Акрон» прервал свою серию из четырех поражений.

В турнирной таблице «Оренбург» продолжает занимать первое место, набрав 26 очков и на четыре очка опережая идущий вторым московский «Спартак-2». «Акрон» с восемью очками идет 18-м.

В следующем туре «Оренбург» 23 сентября в гостях сыграет с «Краснодаром-2», «Акрон» в этот же день должен был сыграть с красноярским «Енисеем», однако встреча была отменена из-за случаев коронавируса в красноярской команде.

Результаты других матчей игрового дня: