Казахстанский футболист отдал первый ассист за российский клуб и принес третью победу подряд
Хавбек сделал это через две минуты после выхода на замену.
Хавбек сделал это через две минуты после выхода на замену.
Казахстанский полузащитник Рамазан Оразов отметился первым результативным действием за российскую «Чайку» из Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Это случилось в выездном матче 11-го тура ФНЛ против «Балтики». Оразов вышел на замену на 82-й минуте, а спустя две минуты отдал голевую передачу на Лео Гогличидзе, который забил победный гол.
Для Оразова этот матч стал третьим за «Чайку», куда он перешел в августе. Контракт подписан по схеме «2+1».
«Чайка», одержавшая третью победу подряд, с 18 очками занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, опережая «Балтику» (18) по дополнительным показателям.
22-летний Оразов находился в системе «Кайрата» с 2012 года. В КПЛ дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.
Также выступал за латвийский «Даугавпилс» и молодежную сборную Казахстана.