Казахстанский футболист отдал первый ассист за российский клуб и принес третью победу подряд

Казахстанский полузащитник Рамазан Оразов отметился первым результативным действием за российскую «Чайку» из Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это случилось в выездном матче 11-го тура ФНЛ против «Балтики». Оразов вышел на замену на 82-й минуте, а спустя две минуты отдал голевую передачу на Лео Гогличидзе, который забил победный гол.

Для Оразова этот матч стал третьим за «Чайку», куда он перешел в августе. Контракт подписан по схеме «2+1».

«Чайка», одержавшая третью победу подряд, с 18 очками занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, опережая «Балтику» (18) по дополнительным показателям.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QHdWwl-bNLc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

22-летний Оразов находился в системе «Кайрата» с 2012 года. В КПЛ дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.