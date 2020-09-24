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09:52 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист отдал первый ассист за российский клуб и принес третью победу подряд

Хавбек сделал это через две минуты после выхода на замену.

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Казахстанский полузащитник Рамазан Оразов отметился первым результативным действием за российскую «Чайку» из Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это случилось в выездном матче 11-го тура ФНЛ против «Балтики». Оразов вышел на замену на 82-й минуте, а спустя две минуты отдал голевую передачу на Лео Гогличидзе, который забил победный гол.

Для Оразова этот матч стал третьим за «Чайку», куда он перешел в августе. Контракт подписан по схеме «2+1».

«Чайка», одержавшая третью победу подряд, с 18 очками занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, опережая «Балтику» (18) по дополнительным показателям.

Во время загрузки произошла ошибка.

22-летний Оразов находился в системе «Кайрата» с 2012 года. В КПЛ дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.

Также выступал за латвийский «Даугавпилс» и молодежную сборную Казахстана.

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Балтика
0:1
Первый тайм: 0:0
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