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13:42 (мск), источник: ТАСС

«Енисей» объявил об уходе Александра Тарханова с поста главного тренера

ТАСС, 24 сентября. Российский специалист Александр Тарханов покинул пост главного тренера красноярского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Енисей». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Тарханов сообщил ТАСС, что согласился возглавить софийскую «Славию», которую он уже тренировал с 2015 по 2016 год. Президент болгарского клуба Венцеслав Стефанов говорил о назначении 66-летнего Тарханова как о свершившемся факте.

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«Мы с пониманием отнеслись к сегодняшнему решению Александра Федоровича. Это его выбор, мы его уважаем и благодарим за проделанную работу. Первостепенной и важной задачей станет поиск нового главного тренера “Енисея”. Ее мы будем решать совместно с учредителями клуба в самое ближайшее время», — прокомментировал уход тренера директор клуба Алексей Ивахов.

Тарханов был назначен главным тренером «Енисея» в июне 2020 года. Ранее он руководил московскими ЦСКА и «Торпедо», самарскими «Крыльями Советов», екатеринбургским «Уралом», подмосковными «Химками», грозненским «Тереком», раменским «Сатурном», вильнюсской «Ветрой», ереванским «Пюником» и рядом других клубов. Он входил в тренерский штаб сборной России с 1994 по 1996 год. Под его руководством «Урал» дошел до финала Кубка России в 2017 году.

После девяти туров «Енисей» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы Олимп — Футбольной национальной лиги, набрав 14 очков. В настоящий момент команда находится на карантине в связи со случаями заражения коронавирусом в клубе.

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