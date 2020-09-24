«Енисей» объявил об уходе Александра Тарханова с поста главного тренера

Источник: РИА "Новости"

Ранее Тарханов сообщил ТАСС, что согласился возглавить софийскую «Славию», которую он уже тренировал с 2015 по 2016 год. Президент болгарского клуба Венцеслав Стефанов говорил о назначении 66-летнего Тарханова как о свершившемся факте.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d1d3a369cd7d8a742ad4" data-vnd="d1d3a369cd7d8a742ad4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d1d3a369cd7d8a742ad4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы с пониманием отнеслись к сегодняшнему решению Александра Федоровича. Это его выбор, мы его уважаем и благодарим за проделанную работу. Первостепенной и важной задачей станет поиск нового главного тренера “Енисея”. Ее мы будем решать совместно с учредителями клуба в самое ближайшее время», — прокомментировал уход тренера директор клуба Алексей Ивахов.

Тарханов был назначен главным тренером «Енисея» в июне 2020 года. Ранее он руководил московскими ЦСКА и «Торпедо», самарскими «Крыльями Советов», екатеринбургским «Уралом», подмосковными «Химками», грозненским «Тереком», раменским «Сатурном», вильнюсской «Ветрой», ереванским «Пюником» и рядом других клубов. Он входил в тренерский штаб сборной России с 1994 по 1996 год. Под его руководством «Урал» дошел до финала Кубка России в 2017 году.