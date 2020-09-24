«Енисей» объявил об уходе Александра Тарханова с поста главного тренера
ТАСС, 24 сентября. Российский специалист Александр Тарханов покинул пост главного тренера красноярского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Енисей». Об этом сообщает
ТАСС, 24 сентября. Российский специалист Александр Тарханов покинул пост главного тренера красноярского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Енисей». Об этом сообщает
Ранее Тарханов сообщил ТАСС, что согласился возглавить софийскую «Славию», которую он уже тренировал с 2015 по 2016 год. Президент болгарского клуба Венцеслав Стефанов говорил о назначении 66-летнего Тарханова как о свершившемся факте.
«Мы с пониманием отнеслись к сегодняшнему решению Александра Федоровича. Это его выбор, мы его уважаем и благодарим за проделанную работу. Первостепенной и важной задачей станет поиск нового главного тренера “Енисея”. Ее мы будем решать совместно с учредителями клуба в самое ближайшее время», — прокомментировал уход тренера директор клуба Алексей Ивахов.
Тарханов был назначен главным тренером «Енисея» в июне 2020 года. Ранее он руководил московскими ЦСКА и «Торпедо», самарскими «Крыльями Советов», екатеринбургским «Уралом», подмосковными «Химками», грозненским «Тереком», раменским «Сатурном», вильнюсской «Ветрой», ереванским «Пюником» и рядом других клубов. Он входил в тренерский штаб сборной России с 1994 по 1996 год. Под его руководством «Урал» дошел до финала Кубка России в 2017 году.
После девяти туров «Енисей» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы Олимп — Футбольной национальной лиги, набрав 14 очков. В настоящий момент команда находится на карантине в связи со случаями заражения коронавирусом в клубе.