Александр Кержаков стал главным тренером футбольного клуба «Томь»

Источник: РИА "Новости"

«Александр Кержаков стал главным тренером “Томи”. Сегодня он прилетел в Томск и подписал контракт с клубом до конца сезона», — сказал собеседник агентства.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d1d3a369cd7d8a742ad4" data-vnd="d1d3a369cd7d8a742ad4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d1d3a369cd7d8a742ad4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

7 сентября «Томь» объявила о завершении сотрудничества с главным тренером Василием Баскаковым. Исполняющим обязанности наставника томского клуба был назначен Виктор Себелев. 19 сентября источник, близкий к окружению клуба, сообщил ТАСС, что занять пост согласился 37-летний Кержаков.

После 11 туров первенства Олимп — Футбольной национальной лиги «Томь» занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице, набрав три очка.

Кержаков завершил карьеру футболиста в 2017 году и был назначен координатором юношеских команд петербургского «Зенита». С марта 2018 года работает старшим тренером юношеской сборной России (игроки 2001 года рождения).

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Футбольная карьера Кержакова

Нападающий выступал за «Зенит» (2001−2006; 2010−2017 гг.), в составе которого провел 386 игр и забил 162 гола, с командой он три раза выигрывал чемпионат страны, становился обладателем Кубка России, а также дважды выигрывал Суперкубок России. С 2006 по 2008 год российский нападающий выступал за испанскую «Севилью», в составе которой стал обладателем Кубка УЕФА, Кубка Испании, а также выиграл Суперкубок Испании. В 2008 году перешел в московское «Динамо», с которым завоевал бронзовые медали чемпионата России 2009 года; в 2016 году на правах аренды выступал за швейцарский «Цюрих».