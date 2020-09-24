Александр Кержаков стал главным тренером футбольного клуба «Томь»
ТОМСК, 24 сентября. /ТАСС/. Лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков назначен главным тренером томского клуба «Томь». Об этом ТАСС сообщили в
ТОМСК, 24 сентября. /ТАСС/. Лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков назначен главным тренером томского клуба «Томь». Об этом ТАСС сообщили в
«Александр Кержаков стал главным тренером “Томи”. Сегодня он прилетел в Томск и подписал контракт с клубом до конца сезона», — сказал собеседник агентства.
7 сентября «Томь» объявила о завершении сотрудничества с главным тренером Василием Баскаковым. Исполняющим обязанности наставника томского клуба был назначен Виктор Себелев. 19 сентября источник, близкий к окружению клуба, сообщил ТАСС, что занять пост согласился 37-летний Кержаков.
После 11 туров первенства Олимп — Футбольной национальной лиги «Томь» занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице, набрав три очка.
Кержаков завершил карьеру футболиста в 2017 году и был назначен координатором юношеских команд петербургского «Зенита». С марта 2018 года работает старшим тренером юношеской сборной России (игроки 2001 года рождения).
Нападающий выступал за «Зенит» (2001−2006; 2010−2017 гг.), в составе которого провел 386 игр и забил 162 гола, с командой он три раза выигрывал чемпионат страны, становился обладателем Кубка России, а также дважды выигрывал Суперкубок России. С 2006 по 2008 год российский нападающий выступал за испанскую «Севилью», в составе которой стал обладателем Кубка УЕФА, Кубка Испании, а также выиграл Суперкубок Испании. В 2008 году перешел в московское «Динамо», с которым завоевал бронзовые медали чемпионата России 2009 года; в 2016 году на правах аренды выступал за швейцарский «Цюрих».
Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, всего он забил 233 мяча в различных турнирах, в том числе 30 голов в матчах за сборную России.