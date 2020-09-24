Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
Арарат-Армения
Целе
00
Футбол. Еврокубки
18:30
КуПС
Судува
Футбол. Еврокубки
19:00
Виктория Пл
Сеннерйюск
Футбол. Еврокубки
19:00
Фехервар
Реймс
Футбол. Еврокубки
19:30
Ростов
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
20:00
Мура
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА Сф
Б-36
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Локомотива
Футбол. Еврокубки
20:00
Шарлеруа
Партизан
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
Аланьяспор
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ
Риу Аве
Футбол. Еврокубки
20:00
Рига
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:00
Юргорден
ЧФР
Футбол. Еврокубки
20:00
Флориана
Флора
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Мотеруэлл
Футбол. Еврокубки
21:00
Стандард Л
Войводина
Футбол. Еврокубки
21:00
Шкендия
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
21:00
АПОЭЛ
Зриньски
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Пяст
Футбол. Еврокубки
21:00
Гранада
Локомотив Тб
Футбол. Еврокубки
21:00
Галатасарай
Хайдук С
Футбол. Еврокубки
21:00
Сараево
Будучност
Футбол. Еврокубки
21:00
Шериф
Дандолк
Футбол. Еврокубки
21:00
Клаксвик
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
21:15
Вольфсбург
Десна
Футбол. Еврокубки
21:30
Милан
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
21:30
ЛАСК
ДАК
Футбол. Еврокубки
21:30
Базель
Анортосис Фамагуста
Футбол. Еврокубки
21:30
Санкт-Галлен
АЕК
Футбол. Еврокубки
21:30
Легия
Дрита
Футбол. Еврокубки
21:45
Риека
Колос К
Футбол. Еврокубки
22:00
Виллем II
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
Абердин
Все события
Фоторепортажи
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
26Ошибка Гильерме, Баринов с костылями и два удаления
15:08 (мск), источник: ТАСС

Александр Кержаков стал главным тренером футбольного клуба «Томь»

ТОМСК, 24 сентября. /ТАСС/. Лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков назначен главным тренером томского клуба «Томь». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Томи».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Александр Кержаков стал главным тренером “Томи”. Сегодня он прилетел в Томск и подписал контракт с клубом до конца сезона», — сказал собеседник агентства.

Во время загрузки произошла ошибка.

7 сентября «Томь» объявила о завершении сотрудничества с главным тренером Василием Баскаковым. Исполняющим обязанности наставника томского клуба был назначен Виктор Себелев. 19 сентября источник, близкий к окружению клуба, сообщил ТАСС, что занять пост согласился 37-летний Кержаков.

После 11 туров первенства Олимп — Футбольной национальной лиги «Томь» занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице, набрав три очка.

Кержаков завершил карьеру футболиста в 2017 году и был назначен координатором юношеских команд петербургского «Зенита». С марта 2018 года работает старшим тренером юношеской сборной России (игроки 2001 года рождения).

Читайте также
Гендиректор «Зенита»: Хотели бы привлечь к работе с резервом Аршавина и Кержакова

Футбольная карьера Кержакова

Нападающий выступал за «Зенит» (2001−2006; 2010−2017 гг.), в составе которого провел 386 игр и забил 162 гола, с командой он три раза выигрывал чемпионат страны, становился обладателем Кубка России, а также дважды выигрывал Суперкубок России. С 2006 по 2008 год российский нападающий выступал за испанскую «Севилью», в составе которой стал обладателем Кубка УЕФА, Кубка Испании, а также выиграл Суперкубок Испании. В 2008 году перешел в московское «Динамо», с которым завоевал бронзовые медали чемпионата России 2009 года; в 2016 году на правах аренды выступал за швейцарский «Цюрих».

Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, всего он забил 233 мяча в различных турнирах, в том числе 30 голов в матчах за сборную России.

Читайте также
 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
Губерниев высказался о решении CAS по российским биатлонисткам
Набравший форму Макгрегор впечатлил фанатов
7-летний сын Плющенко зарабатывает 12 миллионов рублей в год
Игры сборной России по футболу в Лиге наций пройдут без зрителей
Российская биатлонистка Глазырина временно отстранена за допинг
Майк Тайсон заявил о готовности провести бой с Энтони Джошуа
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь