Матч ФНЛ «Томь» — «Шинник» отменен из-за вспышки коронавируса в ярославском клубе
ТАСС, 25 сентября. Матч Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между томской «Томью» и ярославским «Шинником» не состоится
ТАСС, 25 сентября. Матч Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между томской «Томью» и ярославским «Шинником» не состоится
Встреча должна была пройти 27 сентября в Томске в рамках 12-го тура чемпионата. Согласно результатам тестов, в «Шиннике» выявлено 12 случаев заражения.
Решение о дальнейшей судьбе матча примет
После 11 туров «Шинник идет на 18-м месте таблицы ФНЛ, набрав девять очков. «Томь» занимает 21-е место, набрав 3 очка.