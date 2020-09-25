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17:04 (мск), источник: ТАСС

Матч ФНЛ «Томь» — «Шинник» отменен из-за вспышки коронавируса в ярославском клубе

ТАСС, 25 сентября. Матч Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между томской «Томью» и ярославским «Шинником» не состоится из-за ряда положительных тестов на коронавирус в составе ярославской команды. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Источник: Reuters

Встреча должна была пройти 27 сентября в Томске в рамках 12-го тура чемпионата. Согласно результатам тестов, в «Шиннике» выявлено 12 случаев заражения.

Решение о дальнейшей судьбе матча примет Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

После 11 туров «Шинник идет на 18-м месте таблицы ФНЛ, набрав девять очков. «Томь» занимает 21-е место, набрав 3 очка.

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