Матч ФНЛ «Томь» — «Шинник» отменен из-за вспышки коронавируса в ярославском клубе

ТАСС, 25 сентября. Матч Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между томской «Томью» и ярославским «Шинником» не состоится из-за ряда положительных тестов на коронавирус в составе ярославской команды. Об этом сообщает пресс-служба турнира.