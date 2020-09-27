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17:45 (мск), источник: ТАСС

«Чертаново» и «Торпедо» сыграли вничью в матче ФНЛ. У обеих команд удалили по футболисту

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Московское «Чертаново» сыграло вничью со столичным «Торпедо» в домашнем матче 12-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча завершилась со счетом 0:0.

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Источник: РИА "Новости"

На 36-й минуте матче защитник «Торпедо» Максим Шоркин получил вторую желтую карточку и покинул поле, на 69-й минуте защитник хозяев Гарри Левин также был удален за две желтые карточки.

В турнирной таблице «Торпедо» занимает восьмое место, набрав 19 очков, «Чертаново» располагается на 20-м месте, имея в активе 8 очков. В следующем туре «Торпедо» 4 октября примет томскую «Томь», «Чертаново» в этот же день в гостях встретится с тольяттинским «Акроном».

Первый дивизион 2020/2021
Тур 12, 27.09.2020, 15:00

Чертаново0Торпедо М0

В других матчах игрового дня «Краснодар-2″ в гостях победил красноярский Енисей» (1:0), омский «Иртыш» на своем поле обыграл воронежский «Факел» (1:0), московский «Спартак-2» дома победил «СКА-Хабаровск» (1:0).

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