«Чертаново» и «Торпедо» сыграли вничью в матче ФНЛ. У обеих команд удалили по футболисту

Источник: РИА "Новости"

На 36-й минуте матче защитник «Торпедо» Максим Шоркин получил вторую желтую карточку и покинул поле, на 69-й минуте защитник хозяев Гарри Левин также был удален за две желтые карточки.

В турнирной таблице «Торпедо» занимает восьмое место, набрав 19 очков, «Чертаново» располагается на 20-м месте, имея в активе 8 очков. В следующем туре «Торпедо» 4 октября примет томскую «Томь», «Чертаново» в этот же день в гостях встретится с тольяттинским «Акроном».

Первый дивизион 2020/2021 Тур 12, 27.09.2020, 15:00 Чертаново 0 Торпедо М 0