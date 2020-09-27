«Чертаново» и «Торпедо» сыграли вничью в матче ФНЛ. У обеих команд удалили по футболисту

На 36-й минуте матче защитник «Торпедо» Максим Шоркин получил вторую желтую карточку и покинул поле, на 69-й минуте защитник хозяев Гарри Левин также был удален за две желтые карточки.
В турнирной таблице «Торпедо» занимает восьмое место, набрав 19 очков, «Чертаново» располагается на 20-м месте, имея в активе 8 очков. В следующем туре «Торпедо» 4 октября примет томскую «Томь», «Чертаново» в этот же день в гостях встретится с тольяттинским «Акроном».
В других матчах игрового дня «Краснодар-2″ в гостях победил красноярский Енисей» (1:0), омский «Иртыш» на своем поле обыграл воронежский «Факел» (1:0), московский «Спартак-2» дома победил «СКА-Хабаровск» (1:0).