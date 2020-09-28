Пять футболистов «Енисея» продолжают оставаться на изоляции из-за коронавируса
МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Пять игроков красноярского клуба Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Енисей» продолжают находиться на изоляции
МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Пять игроков красноярского клуба Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Енисей» продолжают находиться на изоляции
12 сентября стало известно о вспышке коронавирусной инфекции в «Енисее».
«У нас ребята вышли из изоляции, вчера мы сыграли смешанным составом — это молодые ребята и ребята, которые не ездили в Ярославль, — сказал Ивахов. — Мы набрали 14 человек, играли те, кто мог согласно медицинскому регламенту. Сегодня почти все наши футболисты согласно выписке об окончании больничного вышли и мы провели тренировку. Перед этим они сдавали тесты, когда еще находились на дому».
«Сегодня мы опять протестировали ребят, которым можно заниматься, — они готовятся к выезду (30 сентября “Енисей” в гостях проведет матч группового этапа Бетсити — Кубка России против московской “Родины” — прим. ТАСС). Есть еще пять футболистов, которые пока не могут тренироваться, — они находятся на изоляции. Мы ждем, когда у них закончится этот период», — добавил директор «Енисея».
«Енисей» после 12 туров занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 14 очков. Отрыв от зоны вылета в первенство Олимп — Профессиональной футбольной лиги составляет три очка.