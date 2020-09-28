Коронавирус выявлен у 12 футболистов и трех тренеров «Шинника»

Ранее Футбольная национальная лига отменила два матча «Шинника». Игра против «Томи» должна была состояться 27 сентября в Томске, а встреча против омского «Иртыша» — 4 октября в Ярославле. Сообщалось, что в составе «Шинника» 12 человек сдали положительные тесты на коронавирус. В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Ярославской области сотрудники ярославского клуба, включая футболистов и тренеров, отстранены от работы до 7 октября.

«Коронавирус выявлен у 12 футболистов и у трех работников тренерского штаба. Все они изолированы. Состояние у всех легкой и средней тяжести, слава богу, что ничего серьезного у них нет. Все переживают из-за отмен матчей, понимаем, что турнирное положение команды пока аховое, и тут еще ситуация с COVID-19. С ней необходимо справиться, но первые мысли — о здоровье футболистов», — сказал Побегалов по телефону.