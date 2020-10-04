Команды Кенесова и Оразова не смогли выявить победителя в матче ФНЛ

В матче 13-го тура ФНЛ «СКА-Хабаровск», за который выступает казахстанский футболист Арман Кенесов, не смог победить «Чайку» из Песчанокопского, за которую с недавнего времени выступает нападающий молодежной сборной РК Рамазан Оразов. Набранное очко позволило «Чайке» подняться в десятку чемпионата, а вот «СКА-Хабаровск» занимает 12-е место, передает корреспондент Vesti.kz.

Небольшим преимуществом владели хозяева поля — они нанесли больше ударов, но так и не смогли забить. Арман Кенесов вышел в стартовом составе «СКА-Хабаровска», а в перерыве был заменен на Даниила Иванкова.

А вот Рамазан Оразов не попал даже в заявку «Чайки». Он получил травму, из-за которой не сможет помочь молодежной сборной Казахстана в матчах отбора к Евро-2021.