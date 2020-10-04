«Крылья Советов» обыграли «Аланию» в первенстве ФНЛ
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» обыграли владикавказскую «Аланию» в матче 13-го тура первенства Футбольной национальной лиги.
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» обыграли владикавказскую «Аланию» в матче 13-го тура первенства Футбольной национальной лиги.
Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:0. Голы забили Антон Зиньковский (25-я минута) и Иван Сергеев (41).
В другом матче «Текстильщик» (Иваново) дома уступил «Спартаку-2» (Москва) — 0:2.