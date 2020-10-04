«Томь» на выезде уступила «Торпедо» в первом матче под руководством Александра Кержакова

Источник: РИА "Новости"

Единственный гол на счету Игоря Лебеденко (77-я минута).

Команды возглавляют бывшие игроки сборной России. Пост главного тренера «Торпедо» занимает Сергей Игнашевич, «Томи» — Александр Кержаков. Для Кержакова этот матч стал первым во главе томской команды.

После 13 туров «Торпедо» имеет 22 очка и идет в таблице на восьмом месте, «Томь» располагается на 21-й строчке с шестью баллами. Клуб не выиграл ни одного матча в текущем первенстве — единственная победа клубу была засчитана из-за технического поражения ярославского «Шинника».

В следующем туре «Торпедо» 9 октября сыграет в гостях с омским «Иртышом», «Томь» в тот же день примет тольяттинский «Акрон».