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17:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: В «Крыльях Советов» проходят обыски, задержан бывший директор фонда клуба

На базе «Крыльев Советов», на стадионе «Металлург» и в академии Коноплева начались обыски и выемка документов, сообщает портал ТНВ.

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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, также задержан бывший директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров.

Данные мероприятия проводит Следственный комитет по Самарской области.

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