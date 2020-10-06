Источник: В «Крыльях Советов» проходят обыски, задержан бывший директор фонда клуба
На базе «Крыльев Советов», на стадионе «Металлург» и в академии Коноплева начались обыски и выемка документов, сообщает портал ТНВ.
На базе «Крыльев Советов», на стадионе «Металлург» и в академии Коноплева начались обыски и выемка документов, сообщает портал ТНВ.
По данным источника, также задержан бывший директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров.
Данные мероприятия проводит Следственный комитет по Самарской области.