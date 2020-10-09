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16:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Марков заявлен за «Краснодар-2» и сыграет с «Томью»

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Василий Конов-мл. Нападающий Евгений Марков будет заявлен за «Краснодар-2» и примет участие в матче Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с томской «Томью», при этом форвард продолжит выступать за основную команду, заявил РИА Новости представитель футболиста Андрей Талаев.

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Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник «Краснодар» подписал контракт с Марковым до 31 мая 2022 года. Футболист был заявлен за команду для выступления в Лиге чемпионов. «Краснодар-2» во вторник примет «Томь».

«Женя сам попросил у руководства и тренерского штаба (дать ему) сыграть за “Краснодар-2”. В “Динамо” ему не давали игрового времени, поэтому Марков сыграет с “Томью”, чтобы в матче с “Рубином” на него могли рассчитывать. Это касается только одного матча. Это технический момент, поскольку будучи заявленным за вторую команду, ты можешь выступать за первую», — сказал Талаев по телефону.

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