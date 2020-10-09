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16:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Давыдова принес «Томи» победу над «Акроном» в матче ФНЛ

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. «Томь» на своем поле одержала волевую победу над тольяттинским «Акроном» в матче 14-го тура ФНЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Томске, завершилась со счетом 2:1. На гол Артема Делькина с пенальти хозяева ответили дублем Дениса Давыдова (48, 90).

«Томь» одержала первую победу под руководством экс-нападающего сборной России Александра Кержакова, который возглавил команду в сентябре.

Томский клуб с девятью очками занимает 19-е место в турнирной таблице. «Акрон» (14) идет тремя строчками выше.

Томь
2:1
Первый тайм: 0:1
Акрон
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