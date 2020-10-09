Дубль Давыдова принес «Томи» победу над «Акроном» в матче ФНЛ
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. «Томь» на своем поле одержала волевую победу над тольяттинским «Акроном» в матче 14-го тура ФНЛ.
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. «Томь» на своем поле одержала волевую победу над тольяттинским «Акроном» в матче 14-го тура ФНЛ.
Встреча, прошедшая в Томске, завершилась со счетом 2:1. На гол Артема Делькина с пенальти хозяева ответили дублем Дениса Давыдова (48, 90).
«Томь» одержала первую победу под руководством
Томский клуб с девятью очками занимает 19-е место в турнирной таблице. «Акрон» (14) идет тремя строчками выше.