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20:45 (мск), источник: ТАСС

«Спартак-2» проиграл «Крыльям Советов» в ФНЛ. Селихов провел первый матч за полтора года

ТАСС, 13 октября. «Спартак-2» уступил самарским «Крыльям Советов» со счетом 1:2 в гостевом матче 15-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встречу на «Самара-Арене» посетили 3 829 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Голы в составе победителей забили Антон Зиньковский (37-я минута, с пенальти) и Иван Сергеев (79). У красно-белых отличился Руслан Литвинов (52).

Первый матч после травмы провел голкипер столичной команды Александр Селихов. В предыдущий раз он появлялся на поле в матче Российской премьер-лиги «Спартак» — ЦСКА (0:2) 6 апреля 2019 года.

Спартак (Москва)

Селихов выступает за «Спартак» с января 2017 года, став чемпионом России. В сентябре 2019 года ему была проведена операция, в мае он вернулся к тренировкам. Всего он провел в составе «Спартака» 37 матчей, в которых пропустил 38 мячей.

«Крылья Советов» поднялись на вторую строчку таблицы, набрав 32 очка. «Спартак-2» идет четвертым, имея в активе 28 баллов. В следующем туре самарцы сыграют дома с астраханским «Волгарем» 17 октября, в этот же день красно-белые примут лидера турнира «Оренбург».

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Первый тайм: 1:0
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