«Спартак-2» проиграл «Крыльям Советов» в ФНЛ. Селихов провел первый матч за полтора года

Источник: РИА "Новости"

Голы в составе победителей забили Антон Зиньковский (37-я минута, с пенальти) и Иван Сергеев (79). У красно-белых отличился Руслан Литвинов (52).

Первый матч после травмы провел голкипер столичной команды Александр Селихов. В предыдущий раз он появлялся на поле в матче Российской премьер-лиги «Спартак» — ЦСКА (0:2) 6 апреля 2019 года.

Спартак (Москва) Все о команде

Селихов выступает за «Спартак» с января 2017 года, став чемпионом России. В сентябре 2019 года ему была проведена операция, в мае он вернулся к тренировкам. Всего он провел в составе «Спартака» 37 матчей, в которых пропустил 38 мячей.