«Нижний Новгород» одержал девятую победу подряд в ФНЛ
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. «Нижний Новгород» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и продлил победную серию в турнире до девяти встреч.
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. «Нижний Новгород» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и продлил победную серию в турнире до девяти встреч.
Игра 16-го тура, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:0. Гол на 50-й минуте забил Артем Попов.
«Нижний Новгород» набрал 37 очков и возглавляет турнирную таблицу ФНЛ. «СКА-Хабаровск» с 18 очками располагается на 15-й строчке.