«Текстильщик» и «Факел» сыграли вничью в матче ФНЛ
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Ивановский «Текстильщик» и воронежский «Факел» сыграли вничью в матче 16-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Ивановский «Текстильщик» и воронежский «Факел» сыграли вничью в матче 16-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в Домодедово, завершилась со счетом 0:0.
Безвыигрышные серии обеих команд в ФНЛ продолжились: «Текстильщика» — до семи игр, «Факела» — до шести.